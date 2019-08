Nieuwe Indonesische hoofdstad verrijst in oosten van Borneo

De nieuwe Indonesische hoofdstad zal verrijzen in de buurt van de stad Balikpapan in het oosten van het eiland Borneo. Dat heeft president Joko Widodo vandaag aangekondigd. Daarmee krijgen de plannen voor een nieuwe hoofdstad meer gestalte. In 2024 start de verhuis van parlement en regering vanuit de hoofdstad Jakarta naar de nieuwe locatie die nog geen naam heeft.

“De nieuwe locatie is strategisch, want zij is het centrum van Indonesië”, aldus de president. “De risico’s op rampen als overstromingen, aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen zijn er minimaal”, voegde hij eraan toe.







Ambtenaren schatten dat de verhuis tot 30 miljard euro zal kosten.

De metropool Jakarta met zijn meer dan tien miljoen inwoners lijdt onder een chronische verkeerschaos en zinkt.

Indonesië is de grootste eilandenstaat ter wereld en telt 265 miljoen inwoners.

Bron: Belga