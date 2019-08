Nieuw schooljaar – 700 Vlaamse jongeren voeren ludieke actie op eerste schooldag

Meer dan 265 miljoen meisjes en jongens ter wereld kunnen niet naar school. VIA Don Bosco, een erkende Belgische ngo die onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika promoot en ondersteunt, vraagt aandacht voor dit onrecht met een grote campagne rond het recht op kwaliteitsvol onderwijs. Die loopt van 2 september, de eerste schooldag, tot 5 oktober, de Internationale Dag van de Leerkracht.

De campagne van VIA Don Bosco wordt afgetrapt op de eerste dag van het nieuwe schooljaar met een visuele actie in de middelbare Don Bosco-school in Kortrijk. Om 10 uur zullen 700 leerlingen op de speelplaats verrast worden door een spectaculaire inkleding en animatie op de speelplaats.

Er zullen een 100-tal grote foto’s van jongeren uit Afrika, Latijns-Amerika en India in emoji-houding met de slogan ‘Waarom ik niet?’ te zien zijn. Daarnaast zullen ook leerkrachten in kleurrijke morphsuits als emoji-standbeeld meedoen. De leerlingen worden vervolgens met een speech gesensibiliseerd over het feit dat heel wat leeftijdsgenoten wereldwijd niet het geluk hebben om een nieuw schooljaar te kunnen starten. De 700 leerlingen geven dan samen een krachtig signaal door als groep in emoji-houding aandacht te vragen voor het recht op onderwijs.

Op de slotdag van de campagne, op 4 oktober, is er dan een internationale onderwijsconferentie met partners uit Afrika en Latijns-Amerika. Die vindt plaats in de Don Bosco-school in Sint-Pieters-Woluwe. Daar worden 40 partners uit het internationale onderwijsnetwerk van VIA Don Bosco ontvangen. Het gaat om vertegenwoordigers van de Don Bosco-beroepsscholen en werkgelegenheidsinitiatieven uit Afrika en Latijns-Amerika. Samen zullen deze mensen nadenken over de socio-professionele integratie van kwetsbare jongeren via beroepsonderwijs en opleiding tot ondernemerschap.

