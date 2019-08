Macron kondigt top over Oekraïne aan in september

Oekraïne en Rusland starten onder bemiddeling van Duitsland en Frankrijk een nieuwe poging om het conflict in het oosten van Oekraïne op te lossen. De Franse president Emmanuel Macron kondigde vandaag een topontmoeting in september aan, in het zogenaamde “Normandië-formaat” waartoe de vier landen behoren. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had gisteren al gezegd dat het treffen in Parijs zal plaatsvinden. Volgens Macron zijn de voorwaarden verenigd voor een dergelijke topontmoeting. De Franse president sprake er vorige week over met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in het zuiden van Frankrijk. Een precieze datum voor het treffen dient nog geprikt.

In het oosten van Oekraïne strijden pro-Russische separatisten sinds 2014 tegen Oekraïense regeringstroepen. Duitsland en Frankrijk proberen al vijf jaar binnen het “Normandië-formaat” te bemiddelen tussen Kiev en Moskou. Sinds het aantreden van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky eind mei is er weer hoop om beweging te krijgen in het vastgelopen conflict. Zelensky dringt al langer aan op een snelle ontmoeting op het niveau van de staats- en regeringsleiders. Een dergelijke vergadering was er voor het laatst in 2016 in Berlijn.







bron: Belga