G7-top Biarritz – Guaido roept G7 op om Venezolaanse crisis te bespreken

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido heeft in een brief aan de leiders van de G7 gevraagd om de crisis die zich afspeelt in zijn land te bespreken op de top die in Frankrijk plaatsvindt. Dat laat het Venezolaanse parlement weten, dat in handen is van de oppositie. Het is niet duidelijk wanneer de brief verstuurd is. In het schrijven roept Guaido de G7 op om “gezamenlijke actie te ondernemen die het toelaat om exemplarische sancties op te leggen aan iedereen die de mensenrechten schendt en een einde te maken aan het leed van het Venezolaanse volk”. Dat staat te lezen in passages die de commissie van Buitenlandse Zaken bekendmaakte in een mededeling.

De meeste landen van G7 erkennen Guaido als interim-president van Venezuela. Voor Guaido en zijn volgers is president Maduro een “dictator”, een “on­recht­ma­tig be­zit­ne­mer” die aan de macht blijft dankzij de “frauduleuze” presidentsverkiezingen van vorig jaar.

Maduro wordt onder meer nog gesteund door Rusland, China en Cuba.

Bron: Belga