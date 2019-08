Franstaligen buigen zich opnieuw over Wallonië na weekje Franse Gemeenschap

De Franstalige onderhandelaars moeten deze namiddag de eerste lezing aangevat van de nota’s voor de vorming van een Waals regering. Vorige week hebben ze de eerste lezing afgerond van de nota’s over de Franse gemeenschap, zo is vandaag vernomen. De partijvoorzitters en hun medeonderhandelaars zijn bij hun eerste lezing niet onverwacht op twee geschillen tussen de verschillende partijen gestoten: het inschrijvingsdecreet voor het eerste jaar van het middelbaar onderwijs en de uitbreiding van de gezamenlijke basis in het tweede en derde jaar van het middelbaar. Niettemin lijken de onderhandelingen volgens verschillende bronnen in een positieve sfeer te verlopen. Geen van de drie partijen – PS, MR en Ecolo – hebben tot nu toe eisen op tafel gelegd die de onderhandelingen in gevaar zouden kunnen brengen.

bron: Belga