Drugs gaan via bpost naar Nieuw-Zeeland

De douane en de politie hebben in ons land in één jaar tijd voor 2,6 miljard euro cocaïne in beslag genomen. Het merendeel onderschepten ze in de haven van Antwerpen. Intussen zijn de diensten ook waakzaam voor het stijgende fenomeen van drugs in postzendingen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. Exacte cijfers over het fenomeen heeft de federale politie nog niet. “We zijn het fenomeen in kaart aan het brengen”, verklaart Marc Vancoillie van de Centrale Dienst Drugs van de federale politie. Volgens hem vertrekken al anderhalf jaar opvallend veel drugspakketten uit Nederland en ons land richting Australië en Nieuw-Zeeland. “Doorgaans gaat het om 300 tot 500 gram cocaïne per brief of pakje.”

De dealers zouden op die manier woekerwinsten maken. “Voor 1 kilogram cocaïne betalen grote dealers in België 22.000 tot maximaal 25.000 euro. Dat is dus 22 tot 25 euro per gram”, aldus Vancoillie. In België schommelt de straatwaarde van een gram coke rond 50 euro. “In Australië en Nieuw-Zeeland betalen gebruikers 200 euro – de inkoopprijs maal acht. Reken en tel: van hun kilogram van 25.000 euro maken ze 200.000 euro.”







Het viel de speurders op dat brieven en pakketten in ons land vaak gepost worden vlak bij de grens met Nederland. Dat doet vermoeden dat het vooral om Nederlandse drugbendes gaat.

