Belgen in het buitenland – Romelu Lukaku debuteert met doelpunt bij Inter

Romelu Lukaku heeft zijn debuut in de Serie A niet gemist. De Rode Duivel hielp Inter Milaan maandag op de eerste speeldag aan een 4-0 zege tegen Lecce. Op het uur nam hij de 3-0 voor zijn rekening. De andere goals kwamen op naam van Marcelo Brozovic (21e), Stefgano Sensi (24e) en Antonio Candreva (84e). Lecce beëindigde de wedstrijd met tien, na rood voor Diego Farias in de 76e minuut. Lukaku maakte de 90 minuten vol. Op basis van het doelsaldo mag Inter zich na de eerste speeldag de koploper in de Serie A noemen.

Lukaku heeft de goede gewoonte om in zijn eerste competitiewedstrijd voor zijn nieuwe club meteen te scoren. Hij deed dat ook al bij West Bromwich, Everton en Manchester United.

Inter betaalde deze zomer zo’n 70 miljoen euro om de 26-jarige spits over te nemen van Manchester United. Lukaku had een uurtje nodig om zijn eerste goal in Italiaanse dienst te maken. Hij reageerde alert toen een schot van Lautaro Martinez via de keeper van het gepromoveerde Lecce voor zijn voeten kwam. De Rode Duivel, die luid werd toegejuicht in het Stadio Giuseppe Meazza, vierde zijn treffer met een buiging naar het publiek.

bron: Belga