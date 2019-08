Zwaargewonde bij botsing tussen… rolstoel en rollator

In Duitsland vond afgelopen weekend een vreemd ongeval plaats. In de noordelijke havenstad Hamburg is een 94-jarige vrouw zwaargewond geraakt toen ze onderweg met haar rollator werd aangereden door een 77-jarige man in een elektrische rolstoel.

Volgens de politie wilde de man de vrouw op het voetpad voorbijsteken maar schatte hij de afstand tussen beide toestellen verkeerd in. Daardoor haakten de wielen in elkaar en kwam de vrouw ten val. Daarbij raakte ze levensgevaarlijk gewond. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis. De man kwam er met de schrik vanaf.