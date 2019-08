VIDEO. Ferrari met naakte vrouw op het dak maakt Ibiza onveilig

Bewoners van het Spaanse vakantie-eiland Ibiza keken vreemd op toen een Ferrari door de straten reed. Over de wagen zelf maakten ze zich waarschijnlijk niet druk, des te meer over de naakte vrouw die op het dak zat.

Volgens de Britse tabloidkrant The Sun vond het incident plaats bij de jachthaven Marina Ibiza. Het ritje werd breed gedeeld op sociale media, omdat toeschouwers snel hun smartphones tevoorschijn haalden en het incident vastlegden.



Ferrari 458 Spider







De politie is op zoek naar de jongeman in een Ferrari 458 Spider. In de video is de vrouw zittend te zien op het dak van de sportwagen, terwijl ze haar benen op de voorruitstijl laat rusten. Even later is te zien hoe ze zich over de voorruit buigt. De clip eindigt wanneer het stel de jachthaven verlaat.

De bestuurder kan beschuldigd worden van roekeloos rijden. Hij is tot nu toe nog niet geïdentificeerd, maar volgens een woordvoerder van de gemeente “zijn er niet veel auto’s zoals deze op Ibiza”.