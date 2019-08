Trump wil orkanen bestrijden met kernbommen

President Donald Trump heeft een aparte oplossing voor de ravage die orkanen aanrichten in zijn land: gooi er kernbommen in. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios heeft Trump het idee meermaals geopperd bij de veiligheidsdienst Homeland Security en de nationale veiligheidsraad.

“Waarom gooien we er geen kernbommen in?”, zou Trump zich laten ontvallen hebben tijdens een veiligheidsbriefing. “De orkanen vormen zich aan de kust van Afrika; tijdens hun tocht over de Atlantische Oceaan kunnen we een bom droppen in het oog van de storm, en zo de cel van binnenuit verstoren. Waarom doen we dat niet?”, vroeg de president zich naar verluidt af.

“What the fuck?”







Een medewerker antwoordde droogweg: “We zullen dat bekijken.” Volgens Axios drong Trump aan door te vragen “hoeveel orkanen de VS zo kon bestrijden” en “herhaalde hij zijn voorstel van een tussenkomst door de overheid alvorens de orkaan aan land zou komen”.

Volgens een ingewijde werd de persoon die de briefing deed “van zijn sokken geblazen” door het voorstel. “Je kon een speld horen vallen. Mensen stonden perplex. Na afloop van de meeting dachten we: ‘What the fuck? Wat doen we hiermee?'”

Met het voorstel was de president niet aan zijn proefstuk toe: volgens een memo van de veiligheidsraad uit 2017 suggereerde Trump tijdens een meeting ook toen al om orkanen te bombarderen. Maar het idee werd nooit in concrete plannen omgezet.

“Geen goed idee”

Trump is trouwens niet de eerste die het idee opperde. Een wetenschapper van het kabinet-Eisenhower, dat het land bestuurde van 1953 tot 1961, wordt beschouwd als de uitvinder van het plan. In huidige wetenschappelijke kringen wordt het voorstel weggelachen: een nucleaire bom zou een orkaan helemaal niet van zijn pad doen afwijken en zou bovendien enorme hoeveelheden radioactieve straling in de storm doen vrijkomen, waardoor een nog groter gevaar zou ontstaan.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de instantie die zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie in de VS, meldt op zijn website dat “zo’n nucleaire storm grote concentraties radioactieve deeltjes over land zou meedragen, met verwoestende milieuproblemen tot gevolg”. “Geen goed idee dus”, concludeert de NOAA.

Trump zelf heeft intussen gereageerd op het verhaal. Op zijn geliefkoosde medium Twitter doet hij het nieuws af als “fake news”. Of wat had u gedacht.