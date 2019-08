“Politie zet extra capaciteit in tegen geweld in Leuvense uitgaansleven”

«Onze voorstellen om dit probleem aan te pakken zullen dit najaar deel uitmaken van ons uitgebreid zoneveiligheidsplan. We willen immers niet aan steekvlampolitiek doen. De extra inzet van agenten in het uitgaansleven heeft inmiddels al duidelijk effect gehad», aldus Ridouani (sp.a).

Constructief overleg







Een tiental dagen terug had Ridouani samen met de lokale politie een ‘constructief’ gesprek over deze problematiek met de vzw Oude Markt. Dit overleg krijgt binnenkort zeker een vervolg. «Het gaat immers ook over wat de cafébazen zelf meer kunnen doen om dit geweld te beteugelen. Een deel van de problemen doet zich immers voor in de cafés zelf», aldus Ridouani.

Blauw op straat

De Leuvense burgemeester wees er voorts op dat de politie wel degelijk vaak optreedt. «Half augustus bijvoorbeeld werden er op een avond 11 incidenten geregistreerd. In zeven gevallen werd de dader onmiddellijk opgepakt. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat daarna het parket hieraan het nodige gevolg geeft zodat daders weten dat men hier niet mee weg komt», aldus Ridouani.

Oppositie roert zich

Al na de eerste incidenten riep de oppositiepartijen in de Leuvense gemeenteraad op tot een lik-op-stukbeleid. Zowel Open Vld als N-VA lanceerden heel wat voorstellen zoals plaatsing van ANPR-camera’s op de invalswegen, het continu openhouden van het politiekantoor op de Grote Markt en aanwerving van bijkomende agenten. Open Vld wil ook jeugdagenten in dienst nemen om criminele hangjongeren aan te pakken, terwijl N-VA ervoor pleitte om via een buurtinformatienetwerk de contacten tussen politie en cafébazen te verbeteren.