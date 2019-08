PewDiePie is de eerste Youtuber met 100 miljoen abonnees

Het was een topweek voor YouTuber PewdiePie, oftewel Felix Kjellberg. Een week geleden stapte hij in het huwelijksbootje en nu heeft de Zweed als eerste YouTube-ster 100 miljoen volgers.

Sinds 2013 had Kjellberg het grootste account op YouTube. Daar dreigde in 2018 echter verandering in te komen toen het YouTubekanaal van een Indiase filmproductiemaatschappij, T-Series, er steeds meer volgers bijkreeg.







Genoeg reden voor Kjellberg en zijn fans om een strijd te ontketenen om wie het eerste de 100 miljoen abonnees zou halen. Deze strijd nam grote proporties aan en andere YouTubers steunden Kjellberg door de slogan ‘Subscribe to PewDiePie’ te delen.

Het hielp, want het aantal abonnees van Kjellberg nam enorm toe. Toch bleef ook T-Series er volgers bij krijgen.

Op 31 maart 2019 gaf Kjellberg de strijd op. Hij feliciteerde in een video het Indiase kanaal met de winst. Hoewel Kjellberg de handdoek in de ring gegooid had, bleven zijn fans volgers ronselen door de slogan te verspreiden.

Aanslag

Daar kwam echter een einde aan op 28 april. Toen had de terrorist tijdens de aanslag Christchurch (Nieuw-Zeeland), waarbij 49 mensen om het leven kwamen, dezelfde slogan ‘Subscribe to PewDiePie’ geroepen tijdens de livestream van zijn gruwelijke daden.

“Dat mijn naam in verband wordt gebracht met zoiets verachtelijks heeft mij meer beïnvloed dan ik heb laten zien. Ik wilde hier eerder nog niet over praten”, zei Kjellberg over het incident. Hij riep zijn volgers op om te stoppen met het verspreiden van de slogan.

De maanden daarna was het wat stiller rondom de YouTuber, maar in juni kwam Kjellberg terug. Zo maakte hij voor het eerst een video waarin hij Minecraft speelt, iets wat fans al heel lang wilden.

De video was zo’n groot succes dat PewDiePie sindsdien alleen nog maar video’s maakt met Minecraft. “Bij Minecraft komt alles samen. Het kanaal heeft meer views dan ooit. Ik vind het leuk om de video’s te maken en er komen meer advertentie-inkomsten binnen dan ooit. Nu ik terug ben bij gaming voelt het alsof de cirkel rond is.”