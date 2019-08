Mel B: “Ik zou het bed willen delen met Emma Bunton”

Spice Girl Melanie Brown – alias Scary Spice – heeft toegegeven dat ze een avondje tussen de lakens met Emma ‘Baby Spice’ Bunton niet zou afslaan.

De 44-jarige zangeres van de Spice Girls deed de opvallende bekentenis afgelopen zondag tijdens haar ‘Brutally Honest & Fabulous Show’ in Leeds. Daar werd haar gevraagd met welk lid van de Spice Girls ze in bed zou willen duiken, met wie ze zou willen trouwen en wie ze liever niet meer zou willen zien. “Ik zou het bed willen delen met Emma Bunton, en ik zou Geri Halliwell afmaken”, antwoordde ze. Trouwen zou de Britse zangeres het liefst doen met Mel C.

“Geweldige borsten”







Mel B kwam ook nog even terug op het (seks)bommetje dat ze enkele maanden geleden dropte. Tijdens het televisieprogramma ‘Piers Morgan’s Life Stories’ beweerde ze dat ze vroeger seks heeft gehad met collega Geri Halliwell. “We waren beste vriendinnen. Het gebeurde gewoon. Ze had geweldige borsten. Geri gaat me hiervoor haten omdat ze een sjiek bestaan leidt in haar landhuis met haar man, maar het is een feit. Het gebeurde, we lachten ermee en dat was het. Het is maar één keer gebeurd. Het was wel heel leuk”, vertelde ze destijds.

“Niets van aan”

Haar bekentenissen vielen niet in goede aarde bij de roodharige Spice Girl. De entourage van Geri ontkende het verhaal met klem. “Ze wil jullie graag laten weten dat er simpelweg niets van aan is en dat de beweringen haar familie geraakt hebben”, klonk het.

ONDER: de Spice Girls: Victoria Beckham, Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton en Mel B.