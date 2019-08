Kit Harington stapt in het Marvel-universum

Kit Harington – Jon Snow in ‘Game Of Thrones’ – heeft een rol in de Marvel-reeks ‘The Eternals’ te pakken. De Brit begeeft zich daarmee voor het eerst in het Marvel Cinematic Universe. Op de filmset wordt hij herenigd met zijn ‘Game Of Thrones’-collega Richard Madden (Robb Stark).

De opvallende castingkeuze werd afgelopen weekend aangekondigd op de D23 Expo in Californië, een evenement gewijd aan alles wat met Disney te maken heeft. Het superheldenmerk Marvel is sinds 2009 in handen van de filmgigant. Harington gaat de rol spelen van Dane Whitman, alias de ‘Black Knight’. Dat is geen personage dat Marvel-lezers al kennen uit de stripreeks rond ‘The Eternals‘, zo schrijft CNN.







Entertainmenttijdschrift Deadline had eerder al gemeld dat Harington in een Marvel-productie zou opduiken, zonder daarbij al enige details bekend te maken. Sindsdien werd in de filmwereld volop gespeculeerd over belangrijke personages die de acteur zou kunnen vertolken.

Jon Snow ziet zwarte sneeuw

De casting is een opsteker voor Harington, die volgens Britse media financieel aan de grond zou zitten. De ‘Game of Thrones’-ster verdiende voor de laatste twee seizoenen van de blockbusterreeks alleen al 500.000 dollar per aflevering, goed voor een totaal van 11.600.000 dollar (zo’n 10,3 miljoen euro), maar was naar verluidt al zijn geld kwijtgespeeld. Hij had zich eerder dit jaar aangemeld bij een ontwenningskliniek voor stress en alcoholproblemen.

‘The Eternals’ , een project over een subras van de mensheid dat voorkomt in het Marvel-universum, kan naar goede Marvel-gewoonte rekenen op een grote sterrencast. Naast Harington zullen onder meer Salma Hayek, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Gemma Chan en Brian Tyree Henry te zien zijn. Nog een opvallende transfer uit ‘Game of Thrones’-land is Richard Madden. De acteur die in de fantasy-reeks Robb Stark speelde, krijgt ook een rol in ‘The Eternals‘.