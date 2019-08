Gemeente anticipeert op ‘Storm Area 51’-Facebookevent en roept noodtoestand uit

Met ruim 2 miljoen zijn ze intussen; de mensen die op ‘aanwezig’ staan voor het Facebookevenement ‘Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us’, dat zou plaatsvinden op 20 september. Hoewel de kans klein is dat ook maar een fractie van die twee miljoen effectief komt opdagen, wil de vredige gemeente op wiens grondgebied de legerbasis Area 51 gelegen is geen risico’s nemen: Lincoln County heeft de noodtoestand uitgeroepen.

De gemeenteraad stemde maandag unaniem voor de afkondiging van de noodtoestand, uit voorzorg voor het mysterieuze evenement dat duizenden nieuwsgierige bezoekers naar de woestijngemeente zou kunnen lokken. Ook de media zullen wellicht op de afspraak zijn – al is het maar om te zien of er effectief iets te gebeuren staat.







“We doen ons best om ons voor te bereiden op iets onbekends”, stelt gemeenteraadslid Kevin Phillips. “We hebben geen flauw benul van wat ons te wachten staat.” De noodtoestand stelt de staat Nevada in de gelegenheid om de nodige goederen en diensten te leveren in het geval de 5200 inwoners hulp zouden nodig hebben.

Aliens

Het Facebookevenement, gelanceerd door Matty Roberts, heeft intussen gigantische proporties aangenomen. Wat begon als een grap, is uitgegroeid tot een internetfenomeen dat de voorbije weken miljoenen mensen bereikt heeft.

Area 51 is geclassificeerd als een legerbasis voor test- en trainingsdoeleinden. Het domein is streng beveiligd, en spreekt daardoor tot de verbeelding. Door de vermeende crash van een ufo in Roswell in 1947 – officieel ging het om een neergestorte weerballon – circuleren nog tot op heden de gekste complottheorieën over aliens en geheime buitenaardse technologie die zouden schuilgaan in de militaire basis.