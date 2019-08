Daarom zijn ‘crazy cat ladies’ toch niet zo gek

Ben je helemaal verzot op katten of heb je thuis een aantal exemplaren rondlopen en word je daarom wel eens een crazy cat lady genoemd? Gek ben je allerminst, wat onderzoekers hebben helemaal geen bewijs gevonden dat het stereotype staaft.

Wetenschappers aan de University of California zijn te weten gekomen dat kattenbaasjes niet meer mentale of sociale problemen dan hondenbaasjes of personen zonder huisdieren. Zo zijn vrouwelijke kattenliefhebbers niet buitensporig depressief of angstig en zijn ze niet vaker alleen. Dus ook al heb je 11 katten, je gaat heus niet alleen sterven.

Eerder onderzoek







In totaal namen 561 personen deel aan het onderzoek. “We hebben geen bewijs gevonden dat het ‘crazy cat lady’-stereotype staaft”, schrijven de wetenschappers. Dit resultaat komt overeen met een eerder onderzoek uit 2017. Daaruit bleek ook dat er geen link gevonden kan worden tussen het hebben van een kat en het hebben van een mentale stoornis. Uit een ander onderzoek blijkt trouwens dat katten hun baasjes zelfs kunnen helpen met hun mentale gezondheid.