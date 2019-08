Daarom houden we zo veel van stipjes

Stipjes, bolletjes, polkadots… Hoe je ze ook wil noemen, ze zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de winkelrekken. Jurken, rokken, bloesjes en bikini’s staan er bol van. Sommige mensen lijken wel verslaafd aan de stip en daar is een goede reden voor, aldus de wetenschap.

Ze staan met stip op de eerste plaats van populairste prints. Maar hoe komt het dat we ons zo massaal aangetrokken voelen tot bolletjes? Volgens een wetenschappelijke studie is er meer dan alleen toeval mee gemoeid.

Veilig







Het is Ingrid Fetell Lee die in haar boek ‘Joyful: The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness’ op onderzoek uitgaat naar de betekenis van stippen. Volgens de wetenschapster is de cirkel de simpelste vorm die we kennen. Er zitten geen scherpe randen aan, geen hoeken… De amandelkern van onze hersenen, het deel dat onze zintuigen aan emoties koppelt, ervaart de stip daarom als veilig. Prints met scherpe kantjes staan daarentegen voor gevaar. De kans is dan ook groot dat je je favoriete stippenjurk aantrekt wanneer je behoefte hebt aan wat extra geborgenheid.