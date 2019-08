“Zonder akkoord betalen Britten maar deeltje van de scheidingsfactuur”

Als Groot-Brittannië de Europese Unie eind oktober verlaat zonder akkoord, zullen de Britten maar een deeltje van de echtscheidingsfactuur betalen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson vandaag gezegd in interviews in de marge van de G7-top in het Franse Biarritz. Johnson ziet de kansen op een akkoord stijgen, maar benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk zich voorbereidt op een “no deal”. Het echtscheidingsakkoord dat Johnsons voorganger Theresa May met de EU sloot, voorzag dat de Britten 39 miljard pond zouden betalen, maar volgens Sky News zou Johnson bij een “no deal” slechts 9 miljard euro willen betalen. “Het echtscheidingsakkoord is dood”, zei Johnson en zonder Brexit deal zijn de Britten niet meer verplicht om de hele factuur te betalen.

Johnson wil zoals bekend niet weten van de backstop uit het echtscheidingsakkoord – een vangnet om te voorkomen dat er tussen Ierland en Noord-Ierland opnieuw een harde grens komt. De EU wil die backstop niet schrappen en wil het akkoord niet globaal opnieuw onderhandelen.







bron: Belga