De 27-jarige Poolse Magda Linette (WTA-80) heeft zaterdag de eerste editie van het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi in The Bronx (New York) gewonnen. In de finale versloeg ze haar Italiaanse leeftijdsgenote Camila Giorgi (WTA-58) in 2 uur en 32 minuten met 5-7, 7-5 en 6-4. Na verloren finales in Tokio (2015) en Bol (2018) is het voor Linette de eerste zege in een volwaardig WTA-toernooi, in 2015 was ze wel al de beste in het 125K Series van Ningbo.

Bron: Belga