WK motorcross – Coldenhoff triomfeert in GP van Zweden, wereldtitel voor Prado in MX2

Glenn Coldenhoff (KTM) heeft zondag in Uddevalla de Grote Prijs motorcross van Zweden, de zestiende van achttien WK-manches, op zijn naam geschreven. De Nederlander won de eerste reeks en werd tweede in reeks 2. In de eindstand gaat hij Tim Gajser (Honda) vooraf. De Sloveen is sinds vorig weekend zeker van de wereldtitel. De Let Pauls Jonass (Husqvarna) vervolledigde het podium. Jeremy van Hoorebeek (Honda) was de beste Belg op de vijfde plaats. Kevin Strijbos (Yamaha) werd achtste.

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM), de wereldkampioen van 2018, vierde zijn rentree in Zweden na blessureleed. Hij moest tevreden zijn met een twaalfde plaats, nadat hij vierde werd in de tweede reeks.

In de WK-stand is de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) met 511 punten tweede achter wereldkampioen Gajser (709 ptn). Op de derde stek staat de Fransman Gauthier Paulin (Yamaha) met 468 punten. Glenn Coldenhoff, die ook vorige week in Italië triomfeerde, is vierde met 446 punten. Van Horebeek is negende (377 ptn), Clément Desalle 13e (208), Julien Lieber 15e (184) en Strijbos 21e (113).

Een week na Gajser in de MXGP heeft de Spanjaard Jorge Prado (KTM) zijn wereldtitel verlengd in de MX2. In Zweden werd hij derde achter de Fransman Tom Vialle (KTM) en de Nederlander Calvin Vlaanderen (Honda).

De 18-jarige Prado won dit seizoen al 14 van de 16 GP’s. Hij telt 737 punten in de WK-stand. Daarna volgt de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), zondag zesde, met 592 punten. De Belg Jago Geerts (Yamaha) is derde met 467 punten, na een elfde plaats in Zweden.

Op 8 september staat in het Turkse Afyonkarahisar de voorlaatste GP van het seizoen op het programma.

bron: Belga