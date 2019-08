Vuelta – “Speciale zege”

Nairo Quintana toonde zich zondag de sterkste in de tweede rit van de Vuelta, na een ontsnapping uit de kopgroep in de laatste kilometers. “Het is speciaal om op zo’n manier te winnen, maar er moet altijd een eerste keer zijn”, aldus de Colombiaan van Movistar. “Dat maakt het zeker extra mooi.” Alejandro Valverde maakte er een harde koers van op de slotklim en het peloton dunde stevig uit. “We hadden vooraf niet gedacht dat het peloton zo sterk uiteen zou liggen en we dachten dat er nog altijd wel zou gesprint worden om de zege na die klim, weliswaar met een kleinere groep, maar dat er toch nog enkele snelle jongens mee zouden zijn. Maar dat bleek toch anders en dan hebben we het als team goed aangepakt, Alejandro en ik.”

Quintana sprong mee met Roglic en co, Valverde stopte af in de achtergrond. “Ik heb meegedraaid vooraan”, aldus Quintana. “Uiteraard, dat was een mooi groepje en we moesten dat tempo hoog houden. Uiteindelijk viel ik aan, meer om te zien wat er zou gebeuren, maar niemand sprong op mijn wiel en ik ben gewoon hard blijven trappen en heb nooit omgekeken. Won ik, zo veel te beter. Lukte het niet, dan had ik het toch geprobeerd.”

“Het is wel mooi om op zo’n manier te winnen, dat heb ik nog nooit gedaan. Zo’n zege doet wel deugd en is goed voor de ploeg die echt goed heeft samengewerkt. Dit is loon naar werken. De benen? Die zijn goed, maar we zijn nog maar twee dagen ver in de Vuelta. Er ligt nog veel voor ons, maar zo’n zege is alvast fijn om de koers mee te beginnen: dat geeft goede moed, aan mij en de ploeg, om het werk verder te zetten.”

