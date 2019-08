Vijftigste assist van De Bruyne helpt City aan vlotte zege in Bournemouth

Manchester City heeft vandaag op de derde speeldag in de Premier League met 1-3 gewonnen bij Bournemouth. De Citizens klommen na een kwartier op voorsprong via Sergio Agüero, op aangeven van wie anders dan Kevin De Bruyne. De Rode Duivel liet zijn vijftigste assist in de Premier League noteren, en dat in 123 wedstrijden. Geen enkele speler ooit deed beter. Mesut Özil had 141 wedstrijden nodig, Eric Cantona in de jaren negentig 143 wedstrijden.

Met de rust in zicht maakte Raheem Sterling er 0-2 van, maar de wedstrijd was nog niet gespeeld. In de toegevoegde tijd van de eerste helft schilderde Harry Wilson immers een vrije trap in de winkelhaak. De aansluitingstreffer was een feit, totdat Agüero na twintig minuten in de tweede helft een tweede keer genadeloos toesloeg: 1-3 en meteen ook de eindstand in Bournemouth. Voor de Argentijnse international was dat het vierhonderdste doelpunt in zijn carrière. KDB bleef de hele wedstrijd in de basis en kan terugblikken op een uitstekende competitiestart.







Met de zege nestelt City zich met zeven op negen in het spoor van leider Liverpool op de tweede plaats. Na de 3-1 zege van gisteren in de topper tegen Arsenal is de vicekampioen en Champions League-winnaar nog het enige team met het maximum van de punten.

Bron: Belga