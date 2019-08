US Open – Kirsten Flipkens als ‘lucky loser’ op hoofdtabel

Kirsten Flipkens (WTA-109) zal ondanks haar uitschakeling in de derde en laatste kwalificatieronde van het US Open toch van de partij zijn in Flushing Meadows. De 33-jarige Antwerpse profiteert van de opgave van de Duitse Mona Barthel (WTA-102) en wordt als lucky loser opgevist voor de hoofdtabel van het grandslamtoernooi. Flipkens neemt het in de eerste ronde op tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA-40). Flipkens dreigde er voor het eerst sinds Wimbledon 2012 niet bij te zijn op een Grand Slam. Afgelopen vrijdag vergat “Flipper” de laatste horde te nemen en ging ze in twee sets onderuit tegen haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson (WTA-172). Toch wordt onze landgenote opgevist voor de hoofdtabel, omdat Barthel de handdoek gooit wegens een voetblessure.

In de eerste ronde kijkt Flipkens dinsdag in de ogen van de dertigjarige Tsurenko. De Belgische leidt in de onderlinge confrontaties met 4-1. Eerder dit seizoen versloeg ze de Oekraïense nog op het gras van ’s Hertogenbosch. Tsurenko wist enkel in 2015 eens te winnen van Flipkens.

Er staan zo vijf landgenoten op de hoofdtabel van het US Open. Flipkens voegt zich bij Elise Mertens (WTA-23) en Alison Van Uytvanck (WTA-63). Bij de mannen verdedigen David Goffin (ATP-15) en Steve Steve Darcis (ATP-186) de Belgische eer.

bron: Belga