Tänak heerst in Duitsland, Neuville eindigt als vierde

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) heeft de rally van Duitsland gewonnen. De Est domineerde de rally van start tot finish. Voor Tänak is het zijn derde opeenvolgende zege in de rally van Duitsland, zijn vijfde zege dit seizoen en zijn elfde van zijn carrière. In de eindstand gaat Tänak twee teamgenoten vooraf. Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) bekroont een zeer intelligente wedstrijd met een tweede plaats op 20.8 sec van Tänak. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) eindigt als derde op 36 sec van zijn teamgenoot. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) eindigt als vijfde. In de WK-tussenstand vergroot Tänak zijn voorsprong. Thierry Neuville springt over Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), achtste in Duitsland, naar de tweede plaats. Ogier zakt naar de derde plaats.

Het verhaal van de rally van Duitsland is vrij snel geschreven. Tänak zette zijn dominantie van de voorbije wedstrijden verder. De Est leverde een ferme strijd met Thierry Neuville tot de Belg in de dertiende rit lek reed en, behalve anderhalve minuut tijdverlies, alle kansen op een tweede eindzege verloor. Tänak was bevrijd en kon, met twee teammaten op twee en drie, beginnen controleren. Toen ook nog Ogier lek reed en in de stand wegzakte naar de achtste plaats kon Tänak een gouden zaak doen voor het kampioenschap.







Tijdens de slotdag namen de Toyota’s geen risico’s meer. Neuville won zondagochtend twee van de drie klassementsritten. Het was uitkijken naar de powerstage waar extra WK-punten te verdienen waren. Thierry Neuville was de snelste en pakte de volle buit van vijf punten. Sébastien Ogier reed de vijfde tijd, goed voor één extra WK punt. Ott Tänak nam geen risico’s meer, stelde zijn zege veilig en scoorde bijgevolg geen extra WK-punten.

Tänak trekt met een bonus van 35 punten op Neuville naar Turkije. Ogier is van de tweede naar de derde plaats gezakt en volgt op 42 punten. Bij de constructeurs blijft Hyundai aan de leiding maar ziet het Toyota naderen tot zeven punten.

De volgende wedstrijd van het WK rally wordt halfweg september in Turkije afgewerkt.

Bron: Belga