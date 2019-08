Succesvolle elfde editie van Autovrije Zondag in Leuven

De elfde editie van de Autovrije Zondag in Leuven is een groot succes. Dat meldt schepen van Mobiliteit David Dessers. Verspreid over de Leuvense binnenstad stonden er 70 gratis activiteiten op het programma van deze Autovrije Zondag, en voor het eersr was ook een deel van de binnenringautovrij gemaakt. “Het zonnige weer heeft heel wat mensen naar Leuven gelokt, het was de hele dag door prettig druk in de stad”, zegt de schepen. “Dit was een zeer geslaagde editie.” “Dat heeft ons toegelaten om een fietstocht over de binnenring te organiseren”, zegt de schepen. “Er zijn wel fietspaden langs de binnenring maar normaal is het niet mogelijk om op de rijbaan zelf te fietsen. Dat hebben we nu wel kunnen doen, met zo’n 400 fietsers. De begeleiding door DJ Bobby Ewing zorgde ervoor dat het een rijdend feestje werd.”

Daarnaast was de schepen ook bijzonder opgezet met het Mobiplein, op het Margaretha- en Rector De Somerplein: “Daar konden de mensen allerlei vormen van deelmobiliteit uittesten, zoals elektrische steps, elektrische fietsen en bakfietsen, elektrische wagens. Ook was er uitleg over de vijftig Mobipunten die we de komende drie jaar gaan installeren. Het eerste komt dit najaar aan het station van Heverlee. Aan zo’n Mobipunt komen verschillende vervoersmogelijkheden samen, zoals een bushalte, publieke laadpalen, elektrische deelwagens, fietsen en bakfietsen, en aan een Mobipuntzuil zullen de mensen op een touchsceen kunnen zien wanneer hun bus of trein komt en welke andere deelvervoersmiddelen beschikbaar zijn.”

bron: Belga