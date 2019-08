Reynders EU-commissaris – Oppositie loopt niet warm voor kandidatuur Reynders

De federale regering heeft zaterdagavond MR-vicepremier Didier Reynders voorgedragen als Europees Commissaris. Terwijl Reynders vanuit verschillende hoeken felicitaties krijgt, is er ook kritiek, vooral dan vanuit de oppositie. Een greep uit het aanbod, hoofdzakelijk geplukt van Twitter. “In het kader van de sterke Europese traditie van ons land én van de liberale familie, wens ik @dreynders namens @openvld veel succes met zijn kandidatuur als Europees Commissaris. Merci, Didier. Bonne chance”, zo wenst Gwendolyn Rutten, voorzitter van coalitiepartner Open Vld, Reynders succes.

Van de kant van CD&V, de derde coalitiepartner in de regering van lopende zaken, blijft het stil. Minister van Justitie Koen Geens, die zaterdagavond wel reageerde op de EK-overwinning van de Red Lions, noch Kris Peeters, die even in de running was voor de job als Europees Commissaris, noch partijvoorzitter Wouter Beke, hebben tot nu toe iets laten weten.

Vanuit de oppositie klonk er wel veel geluid, vooral dan kritisch geluid: N-VA noemde het zaterdag “onaanvaardbaar” dat de federale regering Reynders voordraagt: “Deze federale regering, die geen enkele democratische legitimiteit heeft, begint steeds meer te lijken op een uitzendkantoor voor ministers in lopende zaken. Bovendien gaat na het voorzitterschap van de Raad van Europa voor Charles Michel, opnieuw een topfunctie naar een Franstalige politicus”, zo liet N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover weten.

Theo Francken, voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ziet ook mogelijkheden met Reynders: “Los van benoemingsprocedure is Didier Reynders natuurlijk een bijzonder intelligent man. Hij moet beseffen dat Australische aanpak op termijn de enig werkbare oplossing is. Grootste opdracht voor de EU”, zo tweet hij.

Groen vindt het niet kunnen dat de federale regering Didier Reynders (MR) voordraagt als Eurocommissaris zonder parlementair debat.

PS-voorzitter Elio Di Rupo, “nam akte” van de beslissing.

Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch laat op Twitter weinig aan de verbeelding over wat haar standpunt betreft: “Onaanvaardbaar! In eigen land verkiezingen verloren, geen democratische steun van het parlement, lid van het liberaal mannenclubje en de francofone minderheidsdictatuur.”

