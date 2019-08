Rally van Duitsland – “We hebben de schade enigszins kunnen beperken”, reageert Neuville

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn als vijfde geëindigd in de rally van Duitsland maar zullen later zondag, wanneer de uitslag officieel wordt, opschuiven naar de vierde plaats. Dat bevestigde Neuville in de mediazone van de rally van Duitsland, omdat ploegmaat Daniel Sordo (vierde) bij de tijdcontrole bewust een tijdstraf zal oplopen. De Belg beseft dat hij de rally van Duitsland had kunnen winnen maar is tevreden dat de schade enigszins beperkt blijft. “Normaal zal het voor ons de vierde plaats worden”, reageerde Neuville. “Vandaag was de belangrijkste opdracht om de powerstage en de vijf daaraan verbonden punten te winnen. Dat is wat we gedaan hebben. Ogier wint maar één punt, Tänak geen enkel. Op het einde van de rally weten we de schade te beperken.”

“We hadden deze wedstrijd kunnen winnen maar hadden het geluk niet aan onze zijde. In de tussenstand van het kampioenschap schuiven we op naar de tweede plaats en komen we op 33 punten van Tänak. Het is geen catastrofe. Alles blijft nog open.”

bron: Belga