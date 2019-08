Quintana is sprinters te snel af in Calpe, Roche nieuwe leider

De Colombiaan Nairo Quintana (Movistar) heeft vandaag de eerste rit in lijn gewonnen in de Vuelta (Spa/WorldTour). Quintana demarreerde na bijna tweehonderd kilometer tussen Benidorm en Calpe in het slot uit een kleine kopgroep en werd niet meer gegrepen voor de finish, waar hij enkele seconden voorsprong overhield op de Ier Nicholas Roche (Sunweb), die dankzij zijn tweede plaats in de rit de rode leiderstrui overneemt van Miguel Angel Lopez. De Colombiaan was gisteren in de ploegentijdrit in Torrevieja als eerste renner van winnaar Astana over de meet gereden.

In de stand heeft Roche een voorsprong van twee seconden op Quintana en acht op Rigoberto Uran. Primoz Roglic is zesde op 36 seconden. Morgen brengt de derde etappe over 188 kilometer het peloton van Ibi naar Alicante.







Bron: Belga