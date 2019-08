Politie Lanaken-Maasmechelen houdt gecoördineerde verkeersactie

De politie Lanaken-Maasmechelen heeft zaterdag, in samenwerking met de douane, een gecoördineerde verkeersactie op een aantal plaatsen in Lanaken en Maasmechelen gehouden. Bij de verkeersactie werd ter plaatse 2.548,60 euro aan boetes geïnd. De actie vond onder meer plaats op de Tournebride in Lanaken en de Rijksweg in Maasmechelen. 393 bestuurders bliezen safe, terwijl bij vier personen werd vastgesteld dat ze gedronken hadden. Daarnaast werden enkele speekseltesten afgenomen voor drugs in het verkeer, waarbij één bestuurder positief was. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Verder werden twee processen van waarschuwing uitgeschreven voor de verlichting. Twee voertuigen bleken niet verzekerd te zijn en werden getakeld.

De douane en accijnzen controleerde met behulp van een mobiele ANPR-camera 1.800 voertuigen, waarvan er zestien in hun systeem gekoppeld waren aan te nemen maatregelen. Er werden enkele processen-verbaal opgesteld en ter plaatse 2.548,60 euro aan boetes geïnd. Bovendien werd één voertuig getakeld wegens het niet kunnen betalen van een penale boete van 2.952,4 euro.

bron: Belga