Paul Hunter Classic snooker – Barry Hawkins verslaat Kyren Wilson in finale

Barry Hawkins (WS-10) heeft zondag in het Duitse Fürth de Paul Hunter Classic gewonnen. In de finale versloeg de 40-jarige Engelsman zijn landgenoot Kyren Wilson (WS-8) met 4-3. Hawkins verloor het eerste spelletje, maar nam dan met breaks van 63 en 120, de hoogste van het toernooi, een 2-1 voorsprong. Wilson, die in de halve finales Luca Brecel (WS-25) met 4-1 uitschakelde, reageerde met breaks van 59 en 52 en kwam zo op één frame van de zege. De toernooiwinnaar van vorig jaar potte ook nog een 57 weg in het zesde frame, maar verloor dat spel desondanks met één punt verschil, na een prachtige 41 clearance van Hawkins. Die maakte het vervolgens met een 69 break af.

In 2006 was Hawkins al eens runner-up in het toernooi, dat toen nog gewoon German Open heette. Een jaar later kreeg het toernooi de naam van de betreurde Paul Hunter, in 2004 winnaar van de eerste editie.

Hawkins strijkt voor zijn zege 10.000 pond op. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. De Paul Hunter Classic is sinds dit seizoen geen rankingtoernooi meer.

Finale:

Barry Hawinks (Eng/10) – Kyren Wilson (Eng) 4-3

40-70, 77(63)-27, 120(120)-2, 0-91(59), 22-66(52), 65-64(57), 73(69)-7







bron: Belga