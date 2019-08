Onrust Hongkong – Politie zet waterkanon in tegen betogers

In Hongkong zijn zondag opnieuw rellen uitgebroken tussen een deel van de betogers en de politie. Het kwam tot een confrontatie ter hoogte van een groot kantorencomplex in het district Kowloon, in het westen van Hongkong. De politie zette traangas in tegen betogers die na afloop van een vreedzame mars een straat blokkeerden. Verschillende manifestanten waren met stenen en molotovcocktails naar de agenten beginnen gooien.

Ook het waterkanon werd korte tijd ingezet om de actievoerders terug te drijven. Volgens de lokale krant South China Morning Post is het de eerste keer sinds de start van het protest, twaalf weken geleden, dat dit wapen tegen de betogers wordt gebruikt.

De oproerpolitie had eerder verklaard dat het waterkanon enkel zou worden ingezet bij een “grootschalige verstoring van de openbare orde”.

Ook zaterdag waren de betogingen in Hongkong al op rellen uitgedraaid.

Bron: Belga