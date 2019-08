Maanrock haalt kaap van 130.000 bezoekers opnieuw

De 23ste editie van Maanrock heeft 130.000 tot 135.000 mensen naar Mechelen gelokt. In drie dagen werd op verschillende locaties in de binnenstad gedanst, gezongen en genoten van lekkere hapjes. De organisatie spreekt over een topeditie zonder incidenten. Even voor 22.00 uur lijkt het erop dat Maanrock dit jaar een nieuw bezoekersrecord haalt. Mechelen stond de afgelopen drie dagen garant voor sfeervolle muziek, theater en gastronomie. De organisatie blikt tevreden terug.

“Net voor de aftrap van het optreden van Milow is het al duidelijk dat we een topeditie hebben gekend”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest. “We lijken af te kloppen op 130 à 135.000 bezoekers, de beste editie sinds de vernieuwing in 2014. Maar de aantallen zijn niet het belangrijkst, wel de sfeer en die was geweldig. De formule met de diverse pleinen werkt duidelijk nog altijd. De zon was natuurlijk belangrijk, maar ook zonder zou het in Mechelen heel warm geweest zijn dit weekend. We kijken al uit naar 2020. De werking met de goede doelen is ook positief onthaald. Geen verrassing: Maanrock én Mechelen hebben een groot hart.”

Foundation Mechelen verkocht polsbandjes voor een project van digitalisering dat in de nieuwe bibliotheek Het Predikheren wordt uitgerold.

Het afsluitende optreden is van Radio Botanique, een dj-collectief van Maanrock-medewerkers dat ontstond in het kader van de wekelijkse Parkpopconcerten in de Kruidtuin.

De volgende editie van Maanrock staat gepland voor het laatste weekend van augustus 2020.

bron: Belga