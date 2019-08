Jupiler Pro League – Standard neemt leiding over na zege met tien tegen Kortrijk

Standard heeft zondag op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 (rust: 0-1) gewonnen van KV Kortrijk. Een felbevochten zege voor de Rouches, die meer dan een uur met een man minder speelden na de uitsluiting van Maxime Lestienne. Met twaalf op vijftien nemen ze de leidersplaats over van Club Brugge, een week voor de Clasico op het veld van het geplaagde RSC Anderlecht. Axel Witsel zag in de tribunes dat er geen houden aan was voor KV Kortrijk, dat geen raad wist met de Luikse aanvalsgolven. Man in vorm Maxime Lestienne besloot dan maar de bezoekers een handje toe te steken door twee domme gele kaarten te pakken. In de openingsminuten had Petit Max al zijn eerste gele karton gezien, na een overduidelijke schwalbe in de zestien, waarmee hij een strafschop probeerde te versieren. Op het kwartier was de situatie dan weer omgekeerd: na een duwfout op Lestienne had Standard een strafschop moeten krijgen, Boucaut en de VAR grepen echter niet in.

Halverwege de eerste helft leek Lestienne de Rouches op een verdiende 1-0 voorsprong te zetten. Sclessin was al aan het feest toen Boucaut op aangeven van de videoref de beelden ging bekijken, waaruit duidelijk bleek dat de Luikse winger de bal met de hand in het Kortrijkse doel had geslagen. Geen doelpunt dus en tot overmaat van ramp voor de thuisploeg werd Lestienne met een tweede keer geel ook nog eens uitgesloten.

Een ongeluk komt nooit alleen en bij de eerste Kortrijkse kans was het meteen raak voor de bezoekers. Na een knappe voorzet van D’Haene kopte Eric Ocansey het leer voorbij een kansloze Bodart in de verste hoek: 0-1 en Standard met een man minder in vieze papieren. “Carcela inbrengen zou een oplossing kunnen zijn”, zo redeneerde Witsel tijdens de rust voor de camera’s en Michel Preud’homme volgde de Rode Duivel daar even later in. Het leverde vooral steriele druk op en daar veranderde ook de inbreng van Anthony Limbombe weinig aan. Het bleef opletten voor de Luikenaars: na een snedige tegenaanval werd de 0-2 voor de bezoekers terecht afgekeurd voor buitenspel.

Toch dwong Limbombe wat later een hoekschop af, waaruit Laifis de gelijkmaker in doel kon koppen. Plots begon het toch nog te spoken op Sclessin: Carcela trok de counter op gang en bediende Selim Amallah, die Bruzzese met een stiffertje kansloos liet: 2-1 en daarmee is Standard de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. Met twaalf punten uit vijf wedstrijden, hebben ze een voorsprong van twee punten op eerste achtervolger Club Brugge, dat zijn wedstrijd tegen Charleroi uitgesteld zag worden, en KV Mechelen, dat zaterdag tegen een 2-1 nederlaag aanliep in Oostende. Moeskroen kan op die gedeelde tweede plaats nog langszij komen, mits een thuiszege zondagavond in de slotwedstrijd tegen Eupen, de voorlaatste in de stand.

bron: Belga