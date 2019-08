Jupiler Pro League – Excel Moeskroen klimt naar vierde plaats na zege tegen Eupen

Excel Moeskroen heeft zondag de drie punten thuisgehouden tegen Eupen in de afsluiter van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League. Op Le Canonnier werd het 2-0. Sami Allagui (22.) zette een strafschop om. Jonah Osabutey (90.+5) gaf de genadestoot. Na 19 minuten wees ref Alen naar de penaltystip voor een overtreding van Koch op Boya. Aanvoerder Allagui bracht de thuisploeg op voorsprong. De reactie van Eupen, dat vorige week 0-0 gelijkspeelde bij Club Brugge, beperkte zich tot een vrije trap van Toyokawa (net naast) en een afstandsschot van Cools (op doelman Butez) in de tweede helft. Osabutey legde in de blessuretijd de eindstand vast na een goed uitgespeelde counter.

Eupen wacht nog steeds op een eerste zege van het seizoen. De Oostkantonners zijn voorlaatste met 2 op 15. Excel Moeskroen is met 10 punten knap vierde. Het telt evenveel punten als nummers twee en drie Club Brugge, dat dit weekend niet in actie kwam, en KV Mechelen.

bron: Belga