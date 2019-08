Jonathan Borlée maakt slechte indruk in Madrid, WK lijkt heel veraf

Jonathan Borlée is zondag als vijfde gefinisht in de B-reeks van de 400 meter op de internationale atletiekmeeting van Madrid. Hij moest vrede nemen met 46.89, terwijl de limiet voor het WK atletiek in Doha 45.30 bedraagt. Omdat hij dit seizoen nog niet erg snel was – zijn seizoensbeste staat op 46.41 – moest Jonathan Borlée in Madrid in de B-reeks aantreden. En toch diende zich daar alsnog een mooie kans aan op een snelle chrono: een nagelnieuwe piste, aangename temperaturen en de ideale hoogte van het stadion in Madrid, rond de 900 meter. Borlée greep de kans niet en bleef steken op 46.89, meer dan twee seconden boven zijn nationaal record, dat 44.43 bedraagt. De winst ging in de B-reeks naar de Qatarees Mohamed Nasser Abbas in 46.16.

Op de 400 meter bij de mannen is nog geen enkele landgenoot geplaatst voor het WK atletiek in Doha, noch de drie broers Borlée, noch juniorenwereldkampioen Jonathan Sacoor. Er resten hen nog twee kansen om zich te kwalificeren: het BK atletiek op 1 september en de Memorial Van Damme vijf dagen later op dezelfde locatie, het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

bron: Belga