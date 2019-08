G7-top Biarritz – G7 wil landen in Amazonegebied “zo snel mogelijk” bijstaan

De G7 wil de de Zuid-Amerikaanse landen die getroffen worden door de branden in het Amazonegebied “zo snel mogelijk helpen”. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron zondag aan de pers verklaard tijdens de bijeenkomst van de G7 – de zeven grootste industrielanden – in Biarritz. Colombia had zondag in een oproep aan de internationale gemeenschap al om extra middelen gevraagd voor het vrijwaren van het Amazonegebied. Macron zegt nu dat er met alle landen in de regio contact werd opgenomen. Het is de bedoeling om hen van “technische en financiële middelen” te voorzien. Meer concrete details werden niet gegeven.

Macron herhaalt ook zijn oproep om werk te maken van de strijd tegen ontbossing. Hij stelt dat daarover wel “verschillende opvattingen” bestaan tussen de G7-landen. Bovendien benadrukt hij ook de soevereiniteit van de landen in de regio. “Maar de uitdagingen voor die landen en voor de internationale gemeenschap zijn zo groot – zowel op het vlak van biodiversiteit als voor de strijd tegen klimaatverandering – dat we wel moeten doorgaan met die herbebossing.”

De Franse president, die als gastheer van de G7-top optreedt, heeft de grote bosbranden in het Amazonegebied op het laatste moment op de agenda van de G7 gezet.

bron: Belga