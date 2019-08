EK ruitersport – Drie keer brons voor Belgische paradressuurruiters

In team grepen de Belgische paradressuurruiters zaterdag nog net naast een medaille, zondag verzamelden ze in de Freestyle Test, de kür op muziek, wel weer volop eremetaal. Barbara Minneci (Graad III), Manon Claeys (Graad IV) en Michèle George (Graad V) veroverden alle drie brons. Minneci en George pakten eerder ook al brons in de Individual Test, Claeys kaapte daarin het zilver weg. Minecci kreeg met de 10-jarige ruin Stuart 73,127 procent voor haar kür. Alleen de Deen Tobias Thorning Jörgensen, met Jolene Hill (79,093%) en de Nederlander Rixt van der Horst, met Findsley (77,327) deden beter. De 50-jarige Brusselse kon in Rotterdam voor het eerst met eremetaal pronken na een groot kampioenschap.

Claeys en haar 11-jarige ruin San Dior kwamen weer heel dicht bij zilver, maar moesten met 73,355 procent vrede nemen met brons, na de Nederlandse Sanne Voets met Demantur (79,720) en de Zweedse Louise Etzner Jakobsson met Zernard (73,775).

Drievoudig paralympisch kampioene George deed met de 9-jarige merrie Best of 8 met 74,730 procent maar 35 duizendsten beter dan de nummer vier. De top twee was buiten bereik. De Nederlander Frank Hosmar en Alphaville wonnen met 79,900 procent, voor de Britse Sophie Wells en C Fatal Atraction (78,375).

“Met zo’n resultaat kan ik als delegatieleider alleen maar blij zijn”, reageerde Walter Van Haegenborgh. “We voelden dat er goede resultaten zaten aan te komen, want de ruiters presteerden erg goed op de laatste internationale wedstrijden. Maar ze moesten het nog bewijzen tegen de Europese toppers. Wat mij extra gelukkig maakt, is dat deze ploeg, met ruiters in drie verschillende klassen, veel potentieel heeft in de toekomst. Michèle George staat hier met een nieuw paard meteen twee keer op het podium. Barbara Minneci kon goed samenwerken met Stuart, haar paard dat Barilla vervangt en met wie Barbara al enkele jaren een vast duo vormt. Zo’n switch maken, is nooit gemakkelijk voor een ruiter die in amazone opstapt. Manon Claeys kon haar zilveren medaille uit 2017 verdedigen en toonde dat ze nog altijd progressie maakt.”

Met ook nog het goud van het Belgische jumpingteam en het brons van springruiter Jos Verlooy eindigden de Belgen met één gouden, één zilveren en zes bronzen medailles in Rotterdam. Daarmee nemen ze de zesde plaats op de medaillespiegel in. Alleen Nederland verzamelde meer medailles op dit EK (10), maar Duitsland, Denemarken en Noorwegen pakten vaker goud dan de Belgen, Groot-Brittannië vaker zilver.

bron: Belga