EK hockey (m) – Red Lions schrijven geschiedenis tegen Spanje en pakken eerste Europese titel

De Belgische nationale mannenhockeyploeg (FIH 2) heeft zaterdag voor de eerste keer in de geschiedenis de Europese titel veroverd. In de finale van het EK voor eigen volk haalden ze het in Antwerpen met 5-0 van Spanje (FIH 9). Dankzij de zege zijn de Red Lions meteen ook verzekerd van een stek op de Olympische Spelen van komend jaar in Tokio, waar ze kunnen jagen op een nog ontbrekend goud op het palmares. Drie jaar geleden pakten ze in Rio immers zilver. Intussen werd er ook al een wereldtitel veroverd.

De finale op het Wilrijkse Plein was bij de rust al gespeeld, toen er liefst 4-0 op het scorebord stond. Oudgediende John-John Dohmen opende in het eerste kwart de score, in een dol tweede kwart diepten Florent Van Aubel, Tom Boon na strafcorner en Emmanuel Stockbroekx verder uit tot 4-0. De Belgen waren dan ook met vertrouwen aan de finale begonnen. Eerder dit toernooi haalden ze al met 5-0 uit tegen Spanje, dat in de halve finales verrassend titelverdediger Nederland met 3-4 uit het toernooi kegelde. De sterkste tegenstander lag zo uit het toernooi en moest zaterdag met brons als troostprijs huiswaarts keren.

In die finale waren de Red Lions dus torenhoog favoriet tegen een Spanje dat ook na de rust telkens een stapje tekort kwam. De Belgen domineerden en Alexander Hendrickx zorgde voor de 5-0 die niet meer dan logisch leek. Nadien waren de gedachten logischerwijs al meer bij het feestje na de wedstrijd en zo werd 5-0 ook de eindstand.

Voor de Lions was het de derde Europese finale, na 2013 (1-3 nederlaag tegen Duitsland) en 2017 (2-4 nederlaag tegen Nederland). De Belgen kwamen er eerder dus al een paar keer erg dichtbij, maar grepen telkens naast de triomf. Eind vorig jaar rondde het team van bondscoach Shane McLeod echter een belangrijke mentale kaap. België pakte in Bhubaneswar de wereldtitel, en maakte zo een einde aan een hele reeks verloren finales.

Bron: Belga