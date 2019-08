Cyclassics Hamburg – Elia Viviani boekt tiende seizoenszege

Elia Viviani (Deceuninck – Quick-Step) heeft zijn tiende overwinning van het seizoen beet. De Italiaan snelde zondag naar de zege in Hamburg, al voor het derde jaar op rij. “Het is leuk om zo snel na mijn Europese titel alweer een overwinning te grijpen.” “Ik ben zeer blij met deze overwinning”, liet hij optekenen door zijn team. “Vooral omdat het geen gemakkelijke dag was vandaag, met de vluchters die zo’n grote bonus bij elkaar reden en met de hoge temperaturen onderweg. We moesten dus veel energie steken in de achtervolging en daarna dan ook nog eens in de vele aanvallen in het slot. Gelukkig behielden we de focus en mijn team leverde ongelooflijk sterk werk. Ik ben echt trots op hen: oprecht dankuwel voor elk van hen, want zonder mijn ploeg had ik hier niet gewonnen.”

“Zeker in het slot was het niet gemakkelijk, na de laatste beklimming van de Waseberg waren we nog met 20, 25 renners. Ik vroeg aan Florian (Sénéchal, red) om de aanvallen te counteren, opdat niemand nog weg zou rijden en dat draaide goed uit. Daarna vertrouwde ik op Michael Morkov die een geweldige leadout deed en ik maakte het daarna af. Het is fijn om in deze trui de overwinning te pakken en ook leuk dat ik nu het record heb, een mooie kers op de taart. Sinds de Tour reed ik drie wedstrijden (Prudential Ride en het EK, red) en elk van hen won ik en ik hoop dat er nog wat mooie resultaten volgen voor ik mijn seizoen afsluit.”

bron: Belga