Braziliaanse regering maakt extra geld vrij voor bestrijden van bosbranden

De Braziliaanse regering heeft extra geld vrijgemaakt om de grote bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden. Het ministerie van Economie heeft 38,5 miljoen real (8,5 miljoen euro) uitgetrokken, zo meldt de Braziliaanse nieuwssite G1. Het extra geld komt er op vraag van het ministerie van Defensie. Sinds gisteren worden namelijk militairen ingezet bij de aanpak van de bosbranden. De soldaten moeten de brandweer bijstaan en brandstichters vervolgen.

In Brazilië woeden de zwaarste bosbranden sinds jaren. Sinds januari namen het vuur en de ontbossing in het grootste land van Zuid-Amerika met 83 procent toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, zo blijkt uit satellietgegevens. In totaal werden 72.843 branden geregistreerd. In de meeste gevallen ging het om terrein in privébezit, maar ook in natuurreservaten en op landerijen van de inheemse bevolking breken telkens weer branden uit.







Bron: Belga