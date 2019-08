ATP Winston-Salem – Hurkacz schenkt Polen eerste toernooiwinst sinds 1982

Hubert Hurkacz (ATP 41) heeft het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem (hard/717.955 dollar) op zijn naam geschreven. De 22-jarige Pool is zo de eerste winnaar uit zijn land van een ATP-toernooi sinds 1982. Toen zegevierde zijn landgenoot Wojtek Fibak in Chicago. Hurkacz, het derde reekshoofd, rekende in de finale af met het Franse eerste reekshoofd Benoit Paire (ATP 30) in drie sets: 6-3, 3-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 59 minuten.

Voor Hurkacz vormde het zijn eerste ATP-finale, waarin hij dus meteen succesvol was. De 30-jarige Paire won dit jaar al twee toernooien (Lyon en Marrakech). In 2015 was hij ook nog de beste in Båstad.

bron: Belga