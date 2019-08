Pijnlijk: eresaluut op staatsbegrafenis van Indiase politicus gaat de mist in

Jagannath Mishra, een prominente Indiase oud-minister die drie keer aan het hoofd stond van de Indiase deelstaat Bihar, overleed op 19 augustus jongstleden. Er was een vlekkeloze, plechtige staatsbegrafenis met de nodige egards voorzien voor de man, maar daar stak het bataljon dat verantwoordelijk was voor de 22 saluutschoten een stokje voor. Er kon geen enkel schot gelost worden.

Terwijl het lichaam van Mishra afgelopen woensdag gecremeerd werd, moest het politiebataljon 22 saluutschoten lossen. Dat mislukte: op de beelden is te zien hoe de 22 agenten hun wapens in de lucht steken, maar bij het overhalen van de trekker gebeurt er niets.

#WATCH Rifles fail to fire during the state funeral of former Bihar Chief Minister Jagannath Mishra, in Supaul. (21.8.19) pic.twitter.com/vBnSe7oNTt

— ANI (@ANI) August 22, 2019