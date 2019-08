Op deze momenten ben je het productiefst op je werk

Onderzoek van het platform Workthere, dat wereldwijd kantoorzoekenden aan aanbieders van flexibele kantoorruimte verbindt, heeft aangetoond dat dinsdag de meest productieve dag op het werk is. Het hoogtepunt van de productiviteit zou ’s ochtends liggen, tussen 10 en 11 uur.

Voor de studie werden 2.000 deelnemers ondervraagd over hun productiviteitspiek tijdens de werkweek. De meesten gaven aan dat ze zich dinsdag op hun productiefst voelden, gevolgd door maandag en woensdag. Hoe vroeger op de dag, hoe meer werk ze kunnen verzetten.







Een op de vijf (19%) respondenten gaf aan dat ze het best werken tussen 8 en 11 uur, slechts twee procent antwoordde dat ze het meest productief zijn tussen 16 en 18 uur.

Flexibele werktijden

De studie gaf ook meer inzichten in de slaappatronen van werkkrachten in het Verenigd Koninkrijk: de gemiddelde werkmens gaat er om 22u30 slapen en staat op om 6u45. Respondenten die later gaan slapen of later opstaan ondervinden een daling in productiviteit. Amper twee procent van zij die opstaan tussen 9 en 10 uur en slechts zeven procent van zij die later dan één uur gaan slapen, geeft aan dat ze zich de hele dag door productief voelen.

In een reactie op de bevindingen onderstreept het hoofd van Workthere het belang van flexibele werktijden: “De mogelijkheid voor werknemers om hun dag zelf in te vullen in functie van hun productiviteitsniveau is een potentiële troef voor zowel bedrijf als werkkracht.”