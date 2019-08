BIZAR. Culinaire tv-show vuurt maaltijden met kanon af in gezicht van chef-koks

Van culinaire shows hebben we intussen onze buik vol op de Vlaamse televisie, maar een reeks als ‘Dishmantled’ willen we wel nog een kans geven. Het opzet: kunnen geblinddoekte chef-koks het gerecht dat met grote snelheid in hun mond geschoten wordt correct identificeren en namaken?

Het water loopt ons alvast in de mond: beeld je Jeroen Meus in die geblinddoekt wordt, waarna een kanon een paella met gamba’s en calamares met duizelingwekkende snelheid richting zijn mond afvuurt.

Geldprijs







In ‘Dishmantled’ wordt het realiteit: aan het begin van elke aflevering zullen twee chef-koks een maaltijd in het gezicht afgevuurd krijgen. Ze moeten de correcte ingrediënten raden, en tegen de klok de maaltijd reconstrueren. De chef-kok wiens gerecht het dichtst aanleunt bij het origineel dat ze eerder in hun gezicht geschoten kregen, wint een geldprijs.

Begint u ook te watertanden? Helaas, u zal nog even op uw honger moeten blijven zitten. ‘Dishmantled’ wordt uitgezonden op het streamingplatform Quibi, dat volgend jaar in april gelanceerd wordt.