Weerbericht: warme en zonnige zaterdag

Deze namiddag verwacht het KMI warm en zonnig zomerweer met af en toe enkele hoge wolkensluiers. De temperaturen halen waarden tussen 26 graden op de Ardense hoogvlakten en 30 graden in de Kempen. De wind waait zwak of matig uit oost tot zuidoost. Aan zee steekt een matige noordoostelijke zeebries op maar bereiken we temperaturen rond 27 graden. Morgen blijft het warm en zonnig met hoge wolkenvelden. In het oosten van het land komen er stapelwolken tot ontwikkeling met kans op een onweersbui langs de grens met Duitsland. De temperaturen stijgen tot 27 graden aan zee en op de Ardense hoogten, en 31 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen en later uit noord tot noordoost. Aan zee wordt de wind soms matig.

Maandag blijft het zomers warm met maxima van 26 of 27 graden in de Hoge Ardennen en rond 30 of 31 graden in Laag­ België. Het is overwegend zonnig maar in de namiddag en ’s avonds is er kans op enkele plaatselijke onweersbuien in het oosten van het land. Aan zee steekt er in de namiddag een zeebries op.







Dinsdag is het eerst zonnig en wordt het zeer warm met maxima tussen 26 en 32 graden. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken die plaatselijk kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Aan de kust waait er opnieuw een zeebries.

Woensdag wordt dankzij een zuidelijke stroming de warmste dag van de periode met maxima rond 27 of 28 graden op de Ardense toppen en tussen 29 en 33 graden elders. Het is aanvankelijk nog vrij zonnig maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken met toenemende kans op regen­ en onweersbuien.

Donderdag verwachten we bewolkte perioden met soms buien en plaatselijk nog kans op onweer. Het wordt minder warm dan de vorige dagen met maxima tussen 20 en 26 graden.

bron: Belga