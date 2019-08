Vuelta – Lopez is eerste leider: “Heel goede start”

Miguel Angel Lopez is de eerste leider in de Vuelta. De Colombiaan won met zijn team Astana de ploegentijdrit en ging als eerste over de streep in Torrevieja. “Dit is alleszins al een heel goede start van deze Vuelta”, sprak hij. Astana hoort normaal niet bij de beste leerlingen van de klas in deze discipline, maar door pech van andere teams, en ook door zelf een sterke chrono te rijden is Miguel Angel Lopez nu de eerste leider. “Nochtans was het niet gepland om als eerste over de finish te gaan. Gorka Izagirre ging als eerste in die bocht, maar ik versnelde nog hard en zat zo plots vooraan. Dit is wel bijzonder, zo’n leiderstrui, mijn eerste in een grote ronde. Ik ben hier heel blij mij, maar dit is niet mijn verdienste, maar die van de hele ploeg.”

Lopez finishte dit jaar als zevende in het eindklassement van de Giro, vorig jaar stond hij zowel in de Giro, als in de Vuelta met een derde plaats op het eindpodium. Ook nu is hij opnieuw ambitieus. “Dit is alleszins al een heel goede start. Ik was ook heel kalm voor de start van de Vuelta, want we zijn hier met een enorm sterke ploeg aanwezig en en dat geeft rust, vertrouwen. Ik ga nog niet te veel vooruitkijken, iedereen weet wat mijn ambitie is, maar dat ik nu al leider ben is wel fijn. De val van Jumbo? Ja, dat is jammer voor hen, dikke pech.”

.







bron: Belga