US Open – Kirsten Flipkens dreigt er voor het eerst sinds 2012 niet bij te zijn op een Grand Slam

Kirsten Flipkens (WTA-109) is er vrijdag niet in geslaagd zich op de hoofdtabel van het US Open te plaatsen. De 33-jarige Antwerpse verloor in de derde en laatste kwalificatieronde met 7-5 en 6-4 van haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson (WTA-172). Alleen als lucky loser kan Flipkens nu nog op de hoofdtabel komen. Ze komt daarvoor als tweede speelster in aanmerking, na de Spaanse Paula Badosa (WTA-91). Als er geen twee speelsters forfait geven, zal Flipkens er voor het eerst sinds Wimbledon 2012 niet bij zijn op een Grand Slam.

Bron: Belga