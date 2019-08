Snelle vorming van regering is mogelijk, zegt Italiaanse Democratische Partij

De centrumlinkse Democratische Partij (PD) in Italië blijft erg optimistisch gestemd over de mogelijkheid om snel een nieuwe regering op te starten. “We denken dat het belangrijk is om met al onze mensen aan een nieuwe politieke fase te beginnen”, zo heeft partijleider Nicola Zingaretti vandaag op Facebook geschreven. “We zijn tot elke vorm van discussie bereid.” “We zijn ervan overtuigd dat we erin kunnen slagen om het land een regering te geven – zonder ultimatum en zonder veto’s”, zo verklaarde ook Andrea Marucci, de fractieleider van PD in de Senaat, aan het Italiaanse persbureau Ansa.

Een coalitie tussen sociaaldemocratische PD en de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) – twee partijen die tot voor kort als rivalen werden gezien – wordt beschouwd als het meest realistische alternatief voor vervroegde verkiezingen in Italië. Die nieuwe verkiezingen zouden volgens de peilingen in het voordeel uitdraaien van de extreemrechtse partij Lega van ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.







Volgens de Italiaanse media vond gisterenavond nog een ontmoeting plaats tussen Zingaretti en M5S-leider Luigi Di Maio. Er zou nog onenigheid zijn over de vraag wie er aan het hoofd van de nieuwe Italiaanse regering moet komen. De sociaaldemocraten willen dat er een “regering van de ommekeer” komt, waardoor het zo goed als uitgesloten lijkt dat uittredend premier Giuseppe Conte terugkeert als eerste minister.

Nog volgens mediaberichten dreigt de sfeer wel vertroebeld te raken omdat de Vijfsterrenbeweging alle opties open lijkt te houden. De partij heeft tot nu toe niet geantwoord op de vraag of er parallel ook gesprekken worden gevoerd met de extreemrechtse Lega, zo zegt PD-vicevoorzitter Paola De Micheli aan de krant La Repubblica.

President Sergio Mattarella heeft M5S en PD maar enkele dagen de tijd te geven om de basis te leggen voor een akkoord. Dinsdag zal hij een nieuwe consultatieronde met de verschillende partijleiders starten.

Bron: Belga