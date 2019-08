Ronde van Denemarken – De Buyst bezorgt Lotto Soudal tweede ritzege

Jasper De Buyst (Lotto Soudal) heeft zaterdag de vierde etappe in de Ronde van Denemarken (cat. 2.BC) op zijn naam geschreven. Na 175,2 kilometer tussen Korsör en Asnaes Indelukke haalde hij het voor Amaury Capiot en de Nederlander Huub Duijn. De Deen Niklas Larsen (ColoQuick) blijft leider. Zes renners schoven mee in een vroege vlucht. Mirco Maestri, Matthias Brandle, Torstein Traen, Emil Toudal, Frederik Jensen en Fritjof Roinas kregen maximaal vijf minuten op het heuvelachtige parcours. Jumbo-Visma en Lotto Soudal namen de wedstrijd in handen en op 18 kilometer werden de zes vluchters opgeraapt. Het regende aanvallen op het lokale circuit en dat zorgde ervoor dat Tiesj Benoot, winnaar van de openingsrit, de aansluiting met de eerste groep verloor. Bij het ingaan van de laatste ronde sloegen Mads Wurtz Schmidt en Bjorn Hoem een klein kloofje en Jumbo-Visma moest aan de bak. Het duo werd ingerekend op drie kilometer van de streep.

Het peloton ging op een lint, op de hellende finish leek de Deen Jonas Vingegaard op weg naar de zege, maar De Buyst timede perfect. Leider Larsen finishte met de grote groep op drie seconden en ruikt met nog slechts één rit, een vlakke etappe, de eindzege, al zijn zes seconden voorsprong op Vingegaard ook weer niet veel.

Voor De Buyst is het zijn vijfde profzege, zijn vorige overwinning dateerde van 2017, met Binche-Chimay-Binche.

.







bron: Belga