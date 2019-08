Reynders EU-commissaris – “Verheugd over voordracht”

MR-vicepremier Didier Reynders is erg verheugd met zijn aanstelling als kandidaat-Europees Commissaris. Dat laat hij zaterdagavond weten in een reactie aan Belga. “Ik ben uiteraard heel blij met het vertrouwen dat de collega’s in mij stellen”, zo liet hij even na 22.00 uur weten. “Ik ben ook verheugd met het grote aantal positieve reacties die mij sinds de aankondiging bereiken. ”

Normaal gezien gebeurt de aanstelling van een Europees Commissaris in het kader van een regeringsvorming. Maar die is nu nog niet aan de gang.

Welke portefeuille Reynders zal krijgen in de Europese Commissie, is nog niet duidelijk. Het is wellicht wachten tot alle lidstaten de naam van hun commissaris hebben doorgegeven. Tot nu toe hebben 24 van de 27 lidstaten dat al gedaan. Reynders wil dan ook geen voorkeur uitdrukken voor een bepaalde portefeuille. Hij benadrukte wel dat het belangrijk was om de Europese timing te respecteren. Het Finse voorzitterschap van de Europese Unie heeft de lidstaten namelijk gevraagd om uiterlijk tegen maandag 26 augustus te laten weten wie hun kandidaat is. De kandidaten zullen dan een gesprek hebben met de gekozen voorzitster Ursula von der Leyen. “België neemt deel vanaf het begin”, zo klinkt het. “Dat laat ons toe meteen het debat te voeren over de competenties, op hetzelfde ogenblik als de kandidaten van de andere lidstaten.”

Dat proces gaat maandag van start, met waarschijnlijk in de namiddag al een ontmoeting tussen Reynders en von der Leyen, “die ik zeer goed ken aangezien ze tot afgelopen juli mijn collega was op Defensie.”

Over zijn rol van informateur aan de zijde van Johan Vande Lanotte (sp.a) , liet hij weten voort te zullen werken. “We zien wel hoe dat de komende maanden allemaal georganiseerd wordt”.

bron: Belga